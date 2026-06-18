Haberler

026 Lujiazui Forumu, Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nda, Shanghai Uluslararası Finans Merkezi'nde Açık Deniz Finansmanının Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı açıklandı.

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nun açılış töreninde Shanghai Uluslararası Finans Merkezi'nde Açık Deniz Finansmanının Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı yayımlandı, 17 Haziran 2026.

İki gün süren forum çarşamba günü Shanghai kentinde başlamıştı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü