Shandong Eyaleti Deniz Balıkçılığı Ekonomisini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Çin'in Shandong eyaleti, 'mavi gıda deposunu' zenginleştirmek amacıyla 139 deniz çiftliği kurarak deniz balıkçılığı ekonomisini geliştiriyor. 2024 yılı itibarıyla deniz ürünleri üretiminin 8,25 milyon tona ulaşması bekleniyor.

JİNAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in deniz balıkçılığı ekonomisiyle tanınan Shandong eyaleti, son yıllarda "mavi gıda deposunu" sürekli olarak zenginleştirmek amacıyla aktif olarak deniz çiftlikleri kuruyor.

Shandong, bugüne kadar eyalet düzeyinde ve üzerinde 139 "deniz çiftliği" kurdu. Bunlardan 71'i ulusal düzeyde olup, ülkedeki toplam deniz çiftliklerinin yüzde 38'ini oluşturuyor. Eyalet an itibarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinden balıkçılığa ve yoğun işleme faaliyetlerine kadar uzanan entegre bir deniz balıkçılığı sanayi zincirine sahip.

Shandong'daki deniz ürünleri üretimi 2024 yılında 8,25 milyon tona ulaşarak 100 milyar yuan (yaklaşık 14,09 milyar ABD doları) üzerinde bir katma değere ulaştı. Shandong, bu bakımdan ülkedeki tüm eyaletler arasında birinci sırada yer aldı.

