Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin ocak ayı itibarıyla yükselen alt sınır aylıkları nedeniyle toplamda 11,4 milyar lira fark tutarının 4 Şubat 2026'da ödeneceğini duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
