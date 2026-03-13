Haberler

Sgk'dan 'Son 5 Yılda 650 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi' Haberlerine İlişkin Açıklama: "12 Bin 209 Kişinin Emekliliği İptal Edilmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı haberlerde yer alan 'son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddialarını yalanlayarak, yapılan denetimlerde yalnızca 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "2021-2025 yılları arasında SGK tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

SGK'dan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereğı duyulmuştur. 2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.  4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. Doğru bilgi için sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemi üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Bebeğini arabada bırakıp ölümüne neden olan anneye 15 yıl hapis

Dudak dolgusu uğruna evladını canından etti!
David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü