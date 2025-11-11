Seydişehir'de Tarımsal Üretim Artıyor

Seydişehir Belediyesi'nin tarımsal üretim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede geçen yıl 450 dekarlık tarımsal üretim arazisinin 1000 dekara çıkarıldığını belirtti.

Yem şalgamı bitkisine ek olarak bu yıl arpa, buğday ve yonca ekimine başladıklarını anlatan Ustaoğlu, "Bu artış, sadece üretim miktarının değil, aynı zamanda üretim bilincimizin, sürdürülebilir tarıma olan inancımızın da büyüdüğünün bir göstergesidir. Avrupa Birliği hibe projeleriyle envanterimize kattığımız yeni modern tarım makineleriyle üretimi artırıyor toprağımızı daha verimli hale getiriyoruz."

Ustaoğlu, çiftçiyi güçlendirerek, yerel üretimle hem ekonomik hem sosyal kalkınmaya öncülük etmek istediklerini ifade etti.