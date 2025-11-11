Haberler

Seydişehir'de Tarımsal Üretim Artıyor

Güncelleme:
Seydişehir Belediyesi, tarımsal üretim arazisini 450 dekardan 1000 dekara çıkardı. Başkan Ustaoğlu, yeni ekimlerle üretim bilincinin arttığını belirtti.

Seydişehir Belediyesi'nin tarımsal üretim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede geçen yıl 450 dekarlık tarımsal üretim arazisinin 1000 dekara çıkarıldığını belirtti.

Yem şalgamı bitkisine ek olarak bu yıl arpa, buğday ve yonca ekimine başladıklarını anlatan Ustaoğlu, "Bu artış, sadece üretim miktarının değil, aynı zamanda üretim bilincimizin, sürdürülebilir tarıma olan inancımızın da büyüdüğünün bir göstergesidir. Avrupa Birliği hibe projeleriyle envanterimize kattığımız yeni modern tarım makineleriyle üretimi artırıyor toprağımızı daha verimli hale getiriyoruz."

Ustaoğlu, çiftçiyi güçlendirerek, yerel üretimle hem ekonomik hem sosyal kalkınmaya öncülük etmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com
