Seydişehir'de ramazan boyuncu halk ekmek 6 lira olacak

Seydişehir Belediyesi Halk Ekmek fırınında ramazan ayı boyunca ekmek 6 liradan satılacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, Seydişehir halk ekmek fırınında satılan ekmeğe ramazan indirimi yapıldığını, ramazan boyunca halk ekmeğin 6 liradan satılacağını bildirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Başlattığımız sosyal destek çalışmalarımız kapsamındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ekmeklerimiz aynı gramaj, aynı kalite ve aynı sıcaklıkla hemşerilerimizim sofralarına ulaşmaya devam edecek. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştıracağız. Hemşehrilerimizle paylaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz."