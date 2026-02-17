Haberler

Seydişehir'de ramazan boyuncu halk ekmek 6 lira olacak

Seydişehir'de ramazan boyuncu halk ekmek 6 lira olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Belediyesi Halk Ekmek fırınında ramazan ayı boyunca ekmek 6 liradan satılacak.

Seydişehir Belediyesi Halk Ekmek fırınında ramazan ayı boyunca ekmek 6 liradan satılacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, Seydişehir halk ekmek fırınında satılan ekmeğe ramazan indirimi yapıldığını, ramazan boyunca halk ekmeğin 6 liradan satılacağını bildirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Başlattığımız sosyal destek çalışmalarımız kapsamındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ekmeklerimiz aynı gramaj, aynı kalite ve aynı sıcaklıkla hemşerilerimizim sofralarına ulaşmaya devam edecek. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştıracağız. Hemşehrilerimizle paylaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında dehşet! Önce vurdu sonra tekmeledi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında dehşet! Önce vurdu sonra tekmeledi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor