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Seydişehir'de Oryantiring Yarışmaları ile Turizm Gelişimi

Seydişehir'de Oryantiring Yarışmaları ile Turizm Gelişimi
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Seydişehir'de düzenlenecek oryantiring yarışmalarıyla turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, projenin Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini duyurdu ve doğa sporları tutkunlarını Seydişehir'in eşsiz doğal güzellikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Seydişehir'de oryantiring yarışmalarıyla turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Oryantiring ile Tanıtılıyor Projesi Mevlana Kalkınma Ajansı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında destek alınmaya hak kazanıldığını söyledi.

Seydişehir'in doğal güzelliklerini ön plana çıkararak doğa sporlarıyla ilçeyi tanıtmaya devam edeceklerini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir Belediyesi olarak turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarımızda önemli bir adım attık. Projemizle doğa sporları tutkunlarını ve macera arayanları Seydişehir'in eşsiz doğal güzellikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla yön bularak belirli hedeflere ulaşmayı içeren heyecan verici bir spor dalıdır. Proje kapsamında, Seydişehir'in tarihi ve doğal zenginliklerini içeren parkurlar oluşturacağız. Seydişehir'in turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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