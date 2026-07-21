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Seydişehir Karbondioksit Tesisi fizibilite raporu tamamlandı

Seydişehir Karbondioksit Tesisi fizibilite raporu tamamlandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulması planlanan Karbondioksit Tesisi'nin fizibilite raporu tamamlandı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, uygulama sürecine odaklandıklarını belirtti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulması planlanan Karbondioksit Tesisi fizibilite raporu tamamlandı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen Karbondioksit Tesisi'ne ilişkin fizibilite raporuyla tesisin teknik ve ekonomik uygulanabilirliği ile yatırım sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin sanayi altyapısını güçlendirecek ve katma değerli üretimi destekleyecek yatırımları önemsediklerini belirterek, "Ön fizibilite raporumuzun tamamlanmasıyla birlikte artık uygulama sürecine odaklanıyoruz. Amacımız, yatırımın hayata geçirilmesi için gerekli finansman ve destek kaynaklarını oluşturarak ilçemize yeni bir sanayi yatırımı kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, uygulama sürecinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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