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Seydişehir'de Dünya Bisiklet Günü Etkinliği

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Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğiyle farkındalık oluşturuldu.

Seydişehir'de Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Milli İrade Meydanından başlayarak Seyyid Harun Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi, Gökçehüyük Gölet'i etrafını kapsayan Bisiklet Turu düzenlendi.

Bisikletseverler 18 kilometrelik parkuru pedallayarak farkındalık oluşturdu. Doğayla iç içe bisiklet süren bisikletseverler, bisiklet kültürünün Seydişehir'de daha da yayılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydettiler.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bisiklet, insan sağlığına olan etkisi kadar çevreye ve sosyal hayata da çok büyük katkı sağlıyor. İnsan sağlığı için bisiklet sporu gerçekten keyif verici. Herkesi bisiklet sporu yapmaya davet ediyorum. Bisiklet kültürünü ilçemizde yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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