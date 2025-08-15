Seydişehir'de 4. Bisiklet Festivali Başladı

Seydişehir'de 4. Bisiklet Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen 4. Bisiklet Festivali, Kuğulu Park'ta başladı. Festival, 110 bisikletlinin katılımıyla üç gün sürecek ve bisikletliler toplamda 186 kilometre ilerleyecek.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4. Bisiklet Festivali başladı.

Kuğulu Park'ta başlayan festivale, 110 bisikletli katılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin üç gün süreceğini belirtti.

Festival süresince bisikletlilerin belirlenen güzergahlarda 186 kilometre ilerleyeceğini aktaran Ustaoğlu, "Festivalimize 23 il ve ilçeden bisikletli katıldı. Bugün ilk başlangıcı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Barajda sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.