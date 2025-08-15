Seydişehir'de 4. Bisiklet Festivali Başladı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen 4. Bisiklet Festivali, Kuğulu Park'ta başladı. Festival, 110 bisikletlinin katılımıyla üç gün sürecek ve bisikletliler toplamda 186 kilometre ilerleyecek.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin üç gün süreceğini belirtti.
Festival süresince bisikletlilerin belirlenen güzergahlarda 186 kilometre ilerleyeceğini aktaran Ustaoğlu, "Festivalimize 23 il ve ilçeden bisikletli katıldı. Bugün ilk başlangıcı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
