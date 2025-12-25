Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yetiştirilen çilek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, çilek üretimine ilçe merkez ve kırsal mahallerinde 2011'den bu yana yoğun şekilde devam edildiğini belirtti.

Seydişehir leblebisi ve Seydişehir karpuzundan sonra Seydişehir çileğine de tescil kazandırıldığını aktaran Ustaoğlu, "Belediyemizin girişimleriyle Seydişehir çileğimizin coğrafi işaret alabilmesi için yapılan çalışmalar nihai sonuca ulaştı. Üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.