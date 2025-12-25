Haberler

Seydişehir çileği coğrafi işaret aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üretilen çilek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek yerel tarım ürünleri arasındaki yerini aldı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir çileği için yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yetiştirilen çilek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, çilek üretimine ilçe merkez ve kırsal mahallerinde 2011'den bu yana yoğun şekilde devam edildiğini belirtti.

Seydişehir leblebisi ve Seydişehir karpuzundan sonra Seydişehir çileğine de tescil kazandırıldığını aktaran Ustaoğlu, "Belediyemizin girişimleriyle Seydişehir çileğimizin coğrafi işaret alabilmesi için yapılan çalışmalar nihai sonuca ulaştı. Üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Artık trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak

Bugün resmen başladı! Trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak