Seydikemer'de orman yangını (1) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Sarp bölgedeki yangına, havadan helikopterle müdahale sürüyor. Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seydikemer'de orman yangını (1) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.