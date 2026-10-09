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ŞESOB heyeti, Cizre ve Silopi esnafının durum ve taleplerini görüştü

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ŞESOB heyeti, Cizre ve Silopi esnafının durum ve taleplerini görüştü
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ŞESOB heyeti, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret ederek Cizre ve Silopi esnafının durumu, talepleri ve bölge ticaretini görüştü. Toplantıda esnaf dayanışması ile yerel ekonominin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ŞESOB) Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulunuldu.

ŞESOB Başkanı Heşar Haşimoğlu ve beraberindeki heyet, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasında basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Cizre ve Silopi'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, talepleri ile bölge ticaretini kapsayan konular görüşüldü.

Toplantıda esnaf dayanışmasının ve yerel ekonominin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

ŞESOB Başkanı Haşimoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bölge esnafını ilgilendiren konuları kapsayıcı bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Geleri ise ilçe ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak ve esnafın haklarını korumak adına bu tür istişarelerin ve kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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