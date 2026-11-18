Sermaye piyasası soruşturmasında Kavcıoğlu için Hazine'ye izin yazısı gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sermaye piyasası soruşturmasında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı göndererek Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada izni talep etti.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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