Sermaye piyasası soruşturmasında ifadesi alınacak Mustafa Yazıcı adliyeye geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında ifadesi alınmak üzere çağrılan Mustafa Yazıcı adliyeye geldi. Yazıcı'nın gelişi, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada ifadesinin alınması için gerçekleşti.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, ifadeye çağrılan Mustafa Yazıcı adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırılan Mustafa Yazıcı adliyeye geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı