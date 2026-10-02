Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak ve Burak Sevindik de yer alıyor.
SERMAYE piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur isimli 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı