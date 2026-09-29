Haberler

Sermaye piyasası soruşturmasında Cengiz Avcı'ya yakalama kararı çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasası soruşturmasında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın son 1 yılda yalnızca 'ODINE' hissesinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı, 12 milyar lirasını nakde çevirip yurt dışına çıkardığı belirlendi. Avcı'nın mal varlığına el konuldu.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın 'ODINE' hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı, bu miktarın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz Avcı'nın, son 1 yıllık dönemde yalnızca 'ODINE' hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı belirlendi.

12 MİLYAR LİRAYI NAKDE ÇEVİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu kazancın yaklaşık 12 milyar liralık bölümünün nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı tespit edildi. Avcı'nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Avcı'nın banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ataşehir'de CHP'den AK Parti'ye 6'lı geçiş! İBB Meclisi'nde de denge değişti

AK Parti'de transfer gecesi! Bir belediye daha geçmek üzere
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sömürü düzenine 'Dur' diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...

Mustafa Sandal'ın "Dubai" açıklaması olay! Karı-koca olmak dışında...
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
Kayseri'de balkon temizliği faciayla bitti! Merdiven kaydı, 2 çocuk annesi 13. kattan düştü

Balkon temizliği ölümle bitti! Merdiven kaydı, 13. kattan düştü
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Derhal paylaş
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler