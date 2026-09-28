Haberler

Sermaye piyasası soruşturmasında 45 firma ve 19 fonun mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri sonrası alınan kararla gerçek kişiler üzerindeki tedbirin sürdüğü belirtildi.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.

Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Pakistan'da yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalışan bir lise öğrencisi tutuklandı

Yapay zeka tek tek anlattı, babasını öldürmeye kalktı
Yaşlı adama sokak ortasında yumruklu saldırı

Öğrenci velisi dehşeti yaşattı, yaşlı adam gözünü hastanede açtı
Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

Evdeki tartışma vahşetle bitti! İkisi de hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı

Türkiye maçı öncesi deprem! Tam 10 futbolcuyu kadro dışı bıraktılar
Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Herbalist Tarkan Güveloğlu: Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde yapıldı

"Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde"
53 milyar TL iddiasına IC Holding'den yanıt: Tamamı asılsız

53 milyar TL iddiasına IC Holding'den yanıt: Tamamı asılsız
Yangını söndürmek için içeri girdiler! Baba ile kızı çıkamadılar

Baba ile kızın son kararı felaket oldu! Bir daha çıkamadılar
MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı

MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı