Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 4 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başsavcılığının sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası 4 şüpheli için tutuklama, 1 şüpheli için adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk yapılırken 1 kişi serbest bırakıldı.
SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle 1 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle 1 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.