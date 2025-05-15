Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamındaki yürüyüş, Gedik Kavşağı'ndan başladı.

Atatürk Caddesi güzergahında devam eden ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Serik Belediye Başkan Vekili Mehmet Balık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüşün ardından, Serik Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezdi, bir öğrenci hat sanatı ile Cemal Şahin'in ismini yazdığı resmi Kaymakam Şahin'e hediye etti.

Sergi programı, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaymakam Şahin, yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nın başladığını ve 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yürüyüşü bu konulara dikkati çekmek amacıyla yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki yürüyüşümüz ile Aile Yılı'na vurgu yapılan yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gençlik merkezi tarafından hazırlanan sergimizin açılışını ailelerin de katılımıyla yaptık. Aile Yılı'nda aile değerlerini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Tüm kurumlar yıl boyunca yapılan etkinliklerde buna vurgu yapıyor."

Şahin, kaymakamlık olarak yürüttükleri "Bağımlı olma, bağlı ol" projesinin de aile ile ilgili vurgular barındırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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