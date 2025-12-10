Eski CHP Serik ilçe başkanına ev hapsi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.'ye ev hapsi cezası verildi.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesi'nde yapılacak bir iş karşılığında, iddiaya göre, K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.