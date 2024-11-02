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Serik'te Dilencilik Yapan Kişinin Üzerinden 24 Bin 500 Lira Çıktı

Serik'te Dilencilik Yapan Kişinin Üzerinden 24 Bin 500 Lira Çıktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı. Kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.

Serik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimde ilçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Üzerinden 24 bin 500 lira çıkan kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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