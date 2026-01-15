Haberler

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası'nın 7. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mevlüt Akıllı, 940 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi. Diğer aday Yılmaz Erdem ise 263 oyda kaldı.

Odanın 7. Genel Kurulu, Serik Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Akıllı, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
