Serik Belediyesi Ürettiği Karpuz ve Domatesten Elde Ettiği Gelirle Engelliler İçin Özel Araç Aldı

SERİK Belediyesi kendi seralarında ürettiği domates ve karpuz satışlarından elde edilen gelirle Devlet Malzeme Ofisi'nden 1 milyon 143 bin TL maliyetle engellilere özel araç satın aldı.

Geçen yıl Çandır Mahallesi'ndeki Serik Belediyesi'nin seralarına ekilen domates ve karpuzların satışında elde edilen gelirle ilçeye kazandırılan özel engelli aracının tanıtımını Belediye Başkanı Enver Aputkan yaptı. Aracın alım süreci ile ilgili bilgi veren Başkan Aputkan, "Belediyemize engelli aracı kazandırdık. Bizim belediyemiz aynı zamanda üreten belediye. Yaklaşık üç yıldır boş arazilerimize buğday ekerek üretim yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek anlamında ürettiğimiz buğdayları kullanıyoruz. Yine Çandır Mahallemizdeki 20 dönüm civarında seramızda da 2 yıldan beri domates ve karpuz ekiyoruz. Geçen yıl oradan ürettiğimiz ürünlerden kazandığımız paramızla da engelli vatandaşlarımızın hizmetini kolaylaştırmak için, onları hizmet vermek için DMO'dan (Devlet Malzeme Ofisi) bir minibüs aldık. Aldığımız aracın maliyeti 1 milyon 143 bin TL. Üreterek böyle bir aracın belediyemize kazandırılması bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.Bu yıl da Çandır'daki seralarda domates ve kapya biber ektiklerini aktaran Başkan Enver Aputkan, "Şu anda domateslerimiz yetişti, satışları devam ediyor. Dolayısıyla oradan kazanılan parayla da yine Park Bahçeler Müdürlüğümüze bir hizmet aracı alacağız. Üreteceğiz, üretmeden olmuyor. Yani tarımda da, sanayide de üretmeden olmuyor. Dolayısıyla üretmeyi, üretimi destekliyoruz. Yani bu konuda da biz de öncü belediyelerden bir tanesiyiz. Aldığımız engelli aracımıza dikkat edilirse domates ve karpuz resmi görülecektir. Niye bunu koyduk? Geçen yıl karpuz ve domates ekmiştik. Onun parasıyla aldığımız için bu engelli aracını özellikle o karpuz ve domatesin engelli aracımızın üzerinde bulunması bizim için önemli. Dolayısıyla bundan dolayı da katkısı olan bütün çalışanlarımıza, seralarda çalışanlarımıza ilgili park bahçeler müdürümüze, bundan önceki müdürümüze ve oradaki görevli arkadaşlarımıza, yeni çalışan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)