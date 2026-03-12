Haberler

Ankara'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi: 3 gözaltı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada yaklaşık 30 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ortak çalışma kapsamında şüpheli görülen TIR, Şereflikoçhisar ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 995 bin TL olan yaklaşık 30 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
