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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden kafe ve restoranlara fiyat denetimi

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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında kafe ve restoranlarda fiyat uygulaması denetimi yaptı. Yeni uygulama ile haksız rekabetin önüne geçilecek ve vatandaşlar tükettikleri ürünün fiyatını bilecek.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kafe ve restoranlara yönelik yeni fiyat uygulaması denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ile fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde denetim yaparak iş yeri sahiplerine söz konusu yeni uygulamayı hem anlattı hem de kurallara uyulması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Yeni uygulamayla haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini aktaran ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında tanzim edilen tutanaklar, idari işlem uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Geyve'de 4 mahalleye V kanal yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesine bağlı İlimbey, Ahibaba, Güney ve Saraçlı mahallelerinde V kanal imalatı gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan 6 bin 500 metre uzunluğundaki V kanal imalatıyla yol kenarında biriken ve ulaşımı zorlaştıran sular tahliye edilecek, yolların deforme olması önlenecek.

Güneşli havayı fırsat bilen ekipler, ulaşım güvenliğinin artırılıp yol kalitesinin uzun süre korunması için Geyve'nin Kulfallar Mahallesi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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