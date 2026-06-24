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Sentetik taşlara 'yapay üretim' etiketi zorunlu oldu

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Ticaret Bakanlığı, kuyum işletmelerinin sentetik kıymetli taş içeren ürünlerinde 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' ibarelerine etiket, fatura ve reklamlarda yer vermesini zorunlu kıldı. Aykırı hareket edenlere 858 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

TİCARET Bakanlığı, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenleme kapsamında, kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde; 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' ve 'yapay üretim' ibarelerinden en az birine açıkça yer verilmesini zorunlu hale getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kuyumculuk sektöründe tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak, ticarette şeffaflığı artırmak ve güven esaslı piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Teknolojik gelişmeler sonucu pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların, laboratuvar ortamında üretilmesi yaygınlaşmış olup, bu ürünlerin doğal kıymetli taşlarla karıştırılabilmesi tüketicilerin yanıltılması riskini beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların birbirinden açık ve anlaşılır şekilde ayrılması, tüketicilerin eksiksiz bilgilendirilmesi ve sektörde güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığımız kararıyla, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Düzenleme kapsamında, kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarında, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde 'sentetik', 'laboratuvar üretimi', 'yapay üretim' veya Ticaret Bakanlığımızca uygun görülecek benzer ibarelerden en az birine tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermesi zorunlu hale getirilmektedir" denildi.

'858 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLECEK'

Ayrıca fiziki satış noktalarında, sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin, doğal kıymetli taşlardan ayrı vitrin veya bölümlerde, elektronik ticaret ortamında ise ayrı kategori ve bölümlerde satışa sunulmasının zorunlu tutulduğu vurgulanarak, "Hayata geçirilen düzenleme ile tüketicilerin ürünlerin niteliği konusunda yanıltılmasının önüne geçilmesi, bilinçli tercihte bulunabilmelerinin sağlanması ve sektörde adil rekabet koşullarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmeler hakkında, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılı için 28 bin 620 Türk lirasından 858 bin 620 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak ticarette şeffaflığın artırılması, tüketicilerimizin korunması ve güvenilir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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