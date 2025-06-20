Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın ABD Kampı İptal Edildi

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Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın, bazı üyelerinin vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle ABD'de yapmayı planladığı 10 günlük hazırlık kampı iptal edildi. Başbakan Ousmane Sonko, kampın Dakar'da yapılacağını açıkladı. Vize reddinin, ABD yönetiminin yeni seyahat yasakları ile ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın ABD'de yapmayı planladığı hazırlık kampı, takım üyelerinin vize başvurularının reddedilmesi üzerine iptal edildi.

Başbakan Ousmane Sonko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın bazı üyelerine vize verilmemesi üzerine, ABD'de yapılması planlanan 10 günlük hazırlık kampının tamamen iptal edilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Sonko, kampın Dakar'da yapılacağını belirtti.

Fildişi Sahili'nde 25 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Afrika Kadınlar Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ABD'ye gidecek takım üyelerinin bazıları vize alamamıştı.

ABD'nin Dakar Büyükelçiliğinin, yalnızca daha önce ABD vizesi almış isimlere vize verdiği ancak yeni başvuruları reddettiği öğrenilmişti. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve teknik personelin de olduğu 12 kişi vize alamamıştı.

Donald Trump yönetiminin, bu ay başında 12 ülkeye getirdiği seyahat yasağına ek olarak aralarında Senegal'in de olduğu 36 ülkeye daha giriş vizelerinde yasak veya sınırlama getirmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

Senegal kamuoyunda, vize reddinin, gündemdeki seyahat yasağı planlarıyla ilgili olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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