Epstein mağdurları, Senatör Wyden'ın belgelerin Senato'ya iletilmesine yönelik teklifini destekledi

ABD Senatosu Finans Komitesi Üyesi Demokrat Senatör Ron Wyden, Jeffrey Epstein mağdurlarının Hazine Bakanlığı'nın elinde bulunan Epstein ile ilgili kayıtların Senato müfettişlerine teslim edilmesi için sunduğu tasarıya destek verdiğini duyurdu.

Senato Finans Komitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, mağdurların desteklediği "Epstein'ın Hazine Kayıtlarının Oluşturulması Yasası" isimli bu tasarının, Epstein ve suç ortaklarının fuhuş ağını besleyen servetini nasıl gizlediğini ortaya çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Mağdurlar, desteklerini avukatları aracılığıyla bir mektupta ifade etti.

Epstein mağdurları, şeffaflığın önemini sürekli dile getirerek, Hazine Bakanlığı kayıtları da dahil olmak üzere hükümetin elinde bulunan tüm kayıtların ortaya çıkarılması gerektiğini talep etti.

Mağdurlar bu talepleri doğrultusunda, Senatör Wyden'ın Hazine Bakanlığı'nın Epstein ile ilgili kayıtları Senato müfettişlerine teslim etmesini öngören tasarısına desteklerini aktararak, ABD Senatosu'nu tasarıyı kabul etmeye çağırdı.

Senatör Wyden ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yıl boyunca sakladığı bu kayıtların, Epstein'ın finansal ağının ayrıntılı bir haritasını sunacağını ve insan ticareti operasyonunu kimlerin finanse ettiğini ve mümkün kıldığını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Üç yıldan fazla bir süredir Epstein'ın mali durumunu araştırdığını vurgulayan Senatör Wyden, mağdurların suçları ortaya çıkarma konusundaki cesaretlerine ve kararlılıklarına hayran kaldığını söyledi.

Mağdurların desteğini almanın kendisi için bir onur olduğunu aktaran Wyden, bunu doğru yolda gittiğinin bir işareti olarak kabul ettiğini belirtti.

Wyden'ın tasarısının yürürlüğe girmesi halinde, Hazine Bakanı Bessent, Epstein ile ilgili tüm şüpheli faaliyet raporlarının (SARs) fiziksel kopyalarını Senato Finans ve Senato Bankacılık komitelerinin Başkan ve Kıdemli Üyelerine sunmak zorunda kalacak. Tasarıda, ayrıca bu faaliyet raporlarını sunan tüm finansal kurumlar ile işaretlenen kişi ve kuruluşların listesini içeren ek bir raporun hazırlanması da şart koşuluyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.