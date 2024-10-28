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Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet Bayramı'nda Gökyüzünde Gurur Verdi

Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet Bayramı'nda Gökyüzünde Gurur Verdi
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Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir Sivrihisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılar Türk bayraklarıyla bir araya gelerek fotoğraf çekimi yaptı ve Şener'in uçuşunu ilgiyle izledi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel ay yıldızlı fotoğraf çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezinin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Türk bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı, Şener'in 400 beygir gücündeki "Pitts S2S Experimental" uçağının çevresinde hilal şekli oluşturacak şekilde dizildi. Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.

Dronla da görüntülenen çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Semin Öztürk Şener gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu büyük bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydeden Şener, "Ben de böyle özel bir günde 'Yeni Menekşe'yle gökyüzünde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın cumhuriyet." diye konuştu.

Gösteri uçuşunun ardından Şener merkezde vatandaşlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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