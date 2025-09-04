Haberler

Şemdinli'de Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, SED programından faydalanan LGS öğrencilerine bisiklet hediye edildi. Şemdinli Kaymakamı Akpınar, bisikletlerin motivasyon ve spor alışkanlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında temin edilen bisikletler, düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı.

Programa katılan Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Akpınar, bisikletlerin hem motivasyon hem de spor alışkanlığı kazandırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Aileler, yapılan desteğin çocuklar için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
