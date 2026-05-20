Havza'da yaş meyve sebze satıcısı halka destek için yarı fiyatına satış yaptı

Samsun'un Havza ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yaş sebze meyve satıcısı Volkan Akarsu, ürünlerini yarı fiyatına satmaya başladı. Akarsu, bayram sonuna kadar bu uygulamayı sürdüreceğini belirtti.

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde bir yaş sebze meyve satıcısı, halka destek olmak için ürünlerini yarı fiyatını sattı.

Havza'da 20 yıldır yaş meyve sebze satışı yapan Volkan Akarsu, selden etkilenen vatandaşlara destek olmak için elindeki ürünleri düşük fiyata sattı.

Akarsu, Havza halkına destek olmayı amaçladığını belirterek, "Elimizden geldiği kadar ürünleri yarı yarıya fiyata satmaya çalışıyorum. Bunu bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz, yaralar sarılana kadar. En azından Havza hayatın olağan akışına girene kadar elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
