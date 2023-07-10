Selin kapattığı Cide- Bartın karayolu ulaşıma açıldı: Ev ve iş yerlerinde tahliyeler sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da şiddetli sağanak yağışın ardından kapanan Cide-Bartın karayolu suların çekilmesi ve ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sel sebebiyle su altında kalan ev ve işyerlerinde ekiplerin su tahliyesi devam ediyor.

Meteoroloji Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar neticesinde Irmak Mahallesi, Kumluca Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Çandır Mahallesi ile bazı köy ve mahallelerde ev ve işyerleri sular altında kaldı. Sel suları sebebiyle Cide-Bartın karayolu da ulaşıma kapatıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından sel sularından temizlenen Cide-Bartın karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca ekipler, sular altında kalan ev ve işyerlerinde su tahliye çalışmalarını devam ettiriyor.

Derelerin taşması sebebiyle ev ve işyerleri kadar ilçede bulunan camiler ve malzeme depoları gibi alanlar da sel sularının altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı -depolardaki malzemeler zarar gördü.

Selin vurduğu ilçe dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde birçok ev ev işyerinin sel suları altında kaldığı görülüyor. Öte yandan, sel suları ev ya da işyerlerinde mahsur kalan vatandaşlarda, kepçe ile kurtarıldı.

"Dere yatağının ağzının taşlarla kapatılması sebebiyle evlerimiz sular altında kaldı"

Cide ilçesi Kumluca Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Özan, "Burada depolarımız bulunuyor. Kereste atölyemiz var. Saat 05.00 gibi sular yükselmeye başladı. Saat 06.00'ya doğru sular çok fazla yükseldi. Buradaki dere taştı, mevcut depolarımızdaki çimentolarımız, malzemeler, keresteler, sel ile birlikte gitti. Mağduruz. Derenin ağzına set yapılmasından ötürü zarar gördük. Burada gemi imalatı da yapıyoruz. Arkadaşımız çalışıyor. Arkadaşımızın gemi atölyesinde kullandığı bütün malzemeleri su altında kaldı, bizim bütün malzemelerimiz su altında kaldı. Şu anda çok mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Emrullah Duru ise sabah saatlerinde derenin taşması neticesinde bazı mahallelerin sular altında kaldığını belirterek, "Ekipler görevinin başında. Karayolları, belediye ve AFAD görevinin başında. Su boşaltma işlemlerine başladık, vidanjörler çalışıyor. Arkadaşlar yoğun mesai içerisinde. Su seviyesi düşmeye başladı. Herhangi bir can kaybı yok ama maddi hasarlarımız var" dedi.