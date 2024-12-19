Selçuk Bayraktar'a İki Üniversiteden Fahri Doktora Unvanı

Selçuk Bayraktar'a iki üniversiteden fahri doktora unvanı

BURDUR - Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a aynı gün içinde hem Süleyman Demirel Üniversitesi hem de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Bayraktar, "Baykar Savunma şu anda en yakın rakibinden üç kat büyük bir şekilde dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketidir" dedi.

Savunma sanayiinde yaptığı çalışmalarla hem askeri hem de ekonomik anlamda Türkiye'yi dünya zirvesine taşımakta önemli bir yere sahip olan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, aynı gün iki farklı üniversiteden ödüllendirildi. Burdur'daki MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Törende yaptığı konuşmasında Baykar'ın şu anda dünyanın zirvesinde yer aldığını belirten Selçuk Bayraktar, "Savunma sanayi açısından baktığımızda bundan 20 sene önce Türkiye yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlıydı. Artık dünya lideri markalarımız var. Baykar bugün itibarı ile dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi ve en yakın rakibi olan Amerikalı bir şirketten üç kat daha büyük. Gelirlerinin yüzde doksanından fazlasını ihracattan elde eden bir şirket haline gelmiş durumda" dedi.

Yaptığı sunumda Baykar'ın kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimini anlatan Bayraktar, "2004 yılında küçük bir robot uçakla başladığım bu serüvende yaklaşık beş yılım Güneydoğu'da terörle mücadelede geçti. Yaptığımız SİHA'lar ile terörün belini kırdık. 2008 yılında ilk mini İHA'mız Şırnak'ta Gabar Dağı'nda göreve başladı ve şu anda orada petrol fışkırıyor. 2009 yılında dünyaya damgasını vuran TB2'nin ilk prototipi uçuşa başladı. Daha sonra Karabağ, İdlib ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılarak tarih yazdı" ifadesinde bulundu.

Kızıl Elma ve Akıncı: Yeni Dönemin Simge Projeleri

Türk milletine verdiği ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın Cumhuriyet'in yüzüncü yılından bir yıl önce tamamlandığını söyleyen Bayraktar, "TB2'den sonra daha büyük olan 6 tonluk Akıncı'yı geliştirdik. Akıncı tamamen milli olarak üretildi ve yaklaşık 35 ülkeye ihraç edilerek ihracat rekoru kırdı. Bundan elde edilen gelirlerle ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı ürettik. Kızıl Elma, dünya tarihinde bir ilke imza atarak iki uçak yakın formasyonda uçtu. Ayrıca TB2, havada takla atan ilk insansız hava aracı oldu" dedi.

TB3 ve uzay çalışmaları

Bayraktar, kısa pistli gemilerden otomatik iniş ve kalkış yapmayı başaran Bayraktar TB3'ün dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bu başarının Türkiye'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirdiğini vurguladı. Uzay çalışmalarına da değinen Bayraktar, Fergani adını verdikleri projeyle ilk uydunun gelecek ay uzaya gönderileceğini duyurdu.

Konuşmalarının ardından Selçuk Bayraktar'a MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından Fahri Doktora unvanı, Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından ise ödül beratı takdim edildi. Selçuk Bayraktar, Rektör Dalgar ve Vali Bilgihan'a Akıncı maketi hediye etti.