İGC'den Spor Fotoğrafı kategorisinde birincilik ödülü

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti ( İgc ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde birincilik elde eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, ödülünü Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın elinden aldı.

İgc'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü ve yayın organı 9 Eylül Gazetesi'nin 13'üncü yaş günü, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda derece elde edenlerin ödülleri verildi. Yarışmada, 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde birincilik elde eden DHA muhabiri Mustafa Köprülü'ye ödülünü Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık verdi. Toplam 130 eserin yarıştığı yarışmada 9 eser ödüle layık görüldü.

DAVETLİLERE ZEYTİN FİDANI

Törende konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, " İzmir'in güçlü ve etik değerlere sahip basınıyla da örnek gösterilmesi kıvancımız" dedi.

İGC, düzenlediği geceye katılan davetlilere, son günlerdeki yangınların ardından kaybedilen ormanlara dikkat çekmek amacıyla, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretilen zeytin fidanları hediye etti. Törenin ardından Grup Majör sahneye çıkarken, geceye katılanlar keyifli anlar yaşadı.