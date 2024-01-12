Banka Müdürü ve 6 Sanık Ünlü Futbolcuları Dolandırdığı İddiasıyla Yargılanıyor
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanık, ünlü futbolcuları dolandırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi.
ÜNLÜ futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski Futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi.