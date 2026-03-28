Haberler

Kendisini "savcı" olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, 6 milyon lira değerinde değerli eşyalar dolandırdığı öne sürülen iki kişi tutuklandı. Müştekinin, kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin terör örgütüne karıştığını söylemesi üzerine dolandırıldığı bildirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini "savcı" olarak tanıtıp yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve diğer değerli eşyaları aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

