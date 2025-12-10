Sason'da voleybol turnuvası yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlığın desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, "Halk Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda yapılan turnuvaya, 9 takım ve 85 sporcu katıldı.

Turnuvada, Sason Mereto Spor birinci, Sterk Spor ikinci, Sason Jandarma Spor ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.