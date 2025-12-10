Sason'da voleybol turnuvası yapıldı
Batman'ın Sason ilçesinde, Kaymakamlığın desteğiyle düzenlenen 'Halk Voleybol Turnuvası'na 9 takım ve 85 sporcu katıldı. Turnuvayı Sason Mereto Spor birinci, Sterk Spor ikinci ve Sason Jandarma Spor üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel