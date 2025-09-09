Sason Balı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde üretilen ve kalitesiyle öne çıkan Sason balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, alınan coğrafi işaret tescil belgesini Batman Valiliği'nde Vali Ekrem Canalp'e takdim etti. Düzenlenen törende konuşan Vali Canalp, Sason balının sadece Türkiye'de değil, dünyada da en kaliteli ballardan biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık Sason balımızın biliyorsunuz festivalini de yapıyoruz. Bu yılda inşallah 3'üncüsünü yapacağız. 2 hafta içerisinde ilçe festivallerimizi de merkezdeki festivallerimizi de başlatıyoruz. Bu festivallerle beraber bizim pek çok yerel ürünümüzü dünyaya ve Türkiye'ye tanıtma imkanımız oldu. Bunlardan bir tanesi de Sason balıdır. Sason balı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en kaliteli ballarından bir tanesidir. Balın kalitesini belirleyen çok değişik parametreler var. Bunlardan bir tanesi prolin değeri, bulunmuş olduğu balın üretilmiş olduğu coğrafyadaki çiçek çeşitliliğinin ve zenginliğini ifade eden bir değerdir. Böyle bir parametredir. Türkiye'nin en kaliteli balları olarak bilmiş olduğumuz ballar 800-900 prolin çıkarırken, Sason balı 1600-1700 çıkmaktadır. Geçen yıl bu rakam 1774'tü. Bu sene ise gene 1600'lerde, 1650 civarında bir prolin değeri var. Bu da her yıl değişiyor. Her yıl yağan yağmura, iklim koşullarına göre Sason'un dağlarındaki çiçek popülasyonu ve onların çeşitliliği de değişiklik gösteriyor. Gerçekten de neredeyse Türkiye'nin en kaliteli ballarını ikiye katlayacak prolin değeriyle Sason balı artık tescilli bir balımızdır."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,