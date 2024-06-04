Şarkışla'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ???????Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, el emeği göz nuru sergiye katkı sağlayan kursiyerleri tebrik etti.

Ekonomiye katkı sağlayan kadınlara her zaman destek olacaklarını aktaran Gültekin, "Geçmişten geleceğe bir köprü mahiyetindeki bu ürünlerin hala yöremizde yaşadığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ise amaçlarının kadınların hem el becerilerini geliştirmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Hatiboğlu da 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda 151 kurs açtıklarını ve kurslara 3 binin üzerinde kursiyerin katıldığını ifade etti.

Yurt, yaz aylarında da kurs açmaya devam edeceklerini belirtti.

Sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.???????