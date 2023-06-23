Sarıyer'de hurda yüklü kamyon yan yattı, sürücü yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de hurda yüklü kamyon yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre Adem Bay idaresindeki 60 KR 663 plakalı kamyon virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri ve kamyonun enkazını kaldırmak için vinç geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücüyü

tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Kamyondan dökülen hurdalar ve kamyonun enkazı da vinç yardımıyla kaldırıldı.