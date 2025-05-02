Sarımsak Üreticiler Birliği'nde Başkan Altun Yeniden Seçildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde gerçekleştirilen Sarımsak Üreticiler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Altun, oy birliği ile yeniden seçildi. Altun, Araban sarımsağının tanıtımı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sarımsak Üreticiler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Araban Ziraat Odası'nda yapılan genel kurula 45 delege katıldı.
Tek liste halinde gidilen genel kurulda, delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Hasan Altun yeniden seçildi.
Başkan Hasan Altun, Araban sarımsağını dünyaya tanıtmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel