Sarıeroğlu: "Adana'nın ihtiyaçlarını, taleplerini, eksikliklerini biliyoruz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. AA / Koray Kılıç - Güncel Jülide Sarıeroğlu Süleyman Elban AK Parti Adana Güncel Haberler

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