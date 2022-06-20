Sarıeroğlu: &quot;Adana'nın ihtiyaçlarını, taleplerini, eksikliklerini biliyoruz&quot; - Haberler

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Sarıeroğlu: "Adana'nın ihtiyaçlarını, taleplerini, eksikliklerini biliyoruz"

AA - Koray Kılıç - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Jülide Sarıeroğlu Süleyman Elban AK Parti Adana Güncel Haberler

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