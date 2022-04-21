SARIÇAM, ADANA (Bültenler) - 7,5 kilometre kanalizasyon, 6 kilometre de içme suyu hattı döşenen mahallede 45 bin metrekare üstyapı işi de bitti. Sarıçam'ın da artık merkez mahallelerden farkı kalmadı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile il genelinde mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Saruhanlı'nın Sarıçam Mahallesinde de çalışmalar tamamlandı. Mahallede ilk olarak daha sağlıklı bir çevre için 7,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendi.

İçme suyu hattı modernize edildi, kayıp, kaçak su sorunu bitti

Sarıçam Mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu hattı modernize edilmeden önce su sıkıntısı yaşanıyordu. Mahalledeki eski içme suyu şebekesine eskiden hem sondajdan hem de doğal kaynak suyundan su veriliyordu. Ancak, bu iki kaynağa rağmen hanelere yeterli su ulaşmıyordu.Döşenen yeni hat sayesinde sadece doğal kaynak suyundan gelen su, mahallenin su ihtiyacını karşılamaya yetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde su kaynaklarının korunması noktasında büyük öneme sahip altyapı çalışması ile Sarıçam'da da geleceğe yönelik atılan bir adım daha tamamlandı.

45 bin metrekare üstyapı yapıldı

Altyapısı yenilenen mahallelerin üstyapısını da yeni baştan döşeyen MASKİ'nin yatırımı ile birlikte Sarıçam'ın da merkez mahallelerden farkı kalmadı. Mahallede ayrıca yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçların montajı da tamamlandı.

Sarıçam sakinleri hizmetlerden memnun

Mahalle Muhtarı Saim Yıldız, "Mahallemizdeki en büyük öncelikle sıkıntı suydu. Köyümüzün sorunu altyapıydı. Her gün patlaklar oluyordu. Sorunumuzu MASKİ Genel Müdürlüğüne ilettik. Onlar da Allah razı olsun sorunumuza el attı. Su sıkıntımız hiç kalmadı. Bütün sokaklarımıza taş döşendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de çok teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle Sakini Selman Sarmısakçı, "Altyapı yapılmadan önce sıkıntılarımız vardı. Patlaklar oluyordu. Ne zaman altyapı oldu tüm sıkıntılarımız bitti. Cengiz Başkanımıza da teşekkür ederiz."

Mahalle Esnafı Mehmet Emin Yıldız, "Alt ve üstyapıdan memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

Mahalle Sakini Muhittin Dinçer, "Önceden kanalizasyonumuz vardı ama şimdi yeni sistem döşendi. Su yetmezliği vardı. Ama şimdi hat değişince sular arttı. Cengiz Beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun."

Bültenler / Güncel