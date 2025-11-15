Haberler

Şanzelize Caddesi'nde Lüks Markaya Hırsızlık Girişimi, 1 Yaralı

Güncelleme:
Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks markanın mağazasına yönelik hırsızlık girişimi sırasında bir güvenlik görevlisi yaralandı. Hırsızlar, olay yerinden kaçmadan önce motorlarıyla mağazaya girmeye çalıştı ancak güvenlik ekipleri kepenkleri indirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Şanzelize Caddesi yakınlarında lüks markanın mağazasına yönelik hırsızlık girişimi sırasında 1 kişi yaralandı.

Fransız TF1 kanalının haberine göre 4 kişi, lüks markanın Şanzelize Caddesi yakınlarındaki şubesine yönelik hırsızlık girişiminde bulundu.

Hırsızlık girişimi başarısız olurken, olay sırasında mağazada görev yapan güvenlik personeli yaralandı.

Emniyetten bir kaynağa göre, hırsızların üzerinde en az bir silah bulunurken, bunun gerçek silah olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Hırsızlar, motorlarıyla şubeye girmeye çalışırken, güvenlik personeli mağazanın kepenklerini indirdi. Hırsızlar, şubeye giremeden olay yerinden uzaklaştı.

Marka yetkililerinden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin olay sırasında yaralanan personelle ilgilendiği ve yeni bir talimata kadar şubenin kapalı olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı markanın Paris'teki bir diğer şubesinde de 2 Ekim'de soygun yaşanmıştı.

Soygundan bir hafta sonra 2 kişi gözaltına alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
