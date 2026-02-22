Haberler

Albüm: Çin'in Sanya Kentinde Bahar Bayramı Tatilinin İlk 6 Gününde 7.000'den Fazla Yat Gezintisi Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Sanya kentinde Bahar Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 7.000'den fazla yat gezintisi gerçekleştirilerek, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın etkisiyle yat turizmi merkezi haline geldi.

SANYA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Sanya kentinde, Bahar Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 7.000'den fazla yat gezintisi gerçekleştirildi.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda özel gümrük operasyonlarının başlatılmasının ardından, ada eyaleti ilk Bahar Bayramı tatilinde yat turizminin gözde merkezi haline geldi.

Kaynak: Xinhua
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Ülke yine ayakta! Dört bir yandan protesto sesleri yükseliyor
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım