Albüm: Çin'in Sanya Kentinde Bahar Bayramı Tatilinin İlk 6 Gününde 7.000'den Fazla Yat Gezintisi Yapıldı
Çin'in Sanya kentinde Bahar Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 7.000'den fazla yat gezintisi gerçekleştirilerek, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın etkisiyle yat turizmi merkezi haline geldi.
SANYA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Sanya kentinde, Bahar Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 7.000'den fazla yat gezintisi gerçekleştirildi.
Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda özel gümrük operasyonlarının başlatılmasının ardından, ada eyaleti ilk Bahar Bayramı tatilinde yat turizminin gözde merkezi haline geldi.
Kaynak: Xinhua