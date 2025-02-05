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Santorini Adası'nda Depremler Sonrası Göçler Artıyor

Santorini Adası'nda Depremler Sonrası Göçler Artıyor
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Yunanistan'ın Santorini adasında meydana gelen depremler nedeniyle binlerce kişi, göçmen işçi ve turist adadan ayrıldı. Talep üzerine havayolu ve feribot şirketleri ek seferler düzenlemeye başladı.

SANTORİNİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın depremlerle sarsılan Santorini adasında yaşayan binlerce kişi, göçmen işçi ve turist son iki günde adadan ayrıldı. Yoğun talep üzerine havayolu ve feribot şirketleri ek seferler koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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