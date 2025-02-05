Santorini Adası'nda Depremler Sonrası Göçler Artıyor

SANTORİNİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın depremlerle sarsılan Santorini adasında yaşayan binlerce kişi, göçmen işçi ve turist son iki günde adadan ayrıldı. Yoğun talep üzerine havayolu ve feribot şirketleri ek seferler koydu.