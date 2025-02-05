Santorini Adası'nda Depremler Sonrası Göçler Artıyor
Yunanistan'ın Santorini adasında meydana gelen depremler nedeniyle binlerce kişi, göçmen işçi ve turist adadan ayrıldı. Talep üzerine havayolu ve feribot şirketleri ek seferler düzenlemeye başladı.
SANTORİNİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın depremlerle sarsılan Santorini adasında yaşayan binlerce kişi, göçmen işçi ve turist son iki günde adadan ayrıldı. Yoğun talep üzerine havayolu ve feribot şirketleri ek seferler koydu.
Kaynak: Xinhua / Güncel