Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'tan Kurtuluş Günü Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, hak ve halk mücadelesi olarak tarih sayfalarında yer alan 11 Nisan Kurtuluş Günü'nün, hem kahramanlık hem zafer hem de gurur günleri olduğunu belirtti.

Kurtuluş Günü'nün sadece Şanlıurfa'nın değil Anadolu'da birçok kentin, kendi istikbalini belirlerken milletin azim ve kararının belirlediğini gösteren en güzel örnek olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Atalarımız, ecdadımız o dönemde yokluklar içerisinde bu mücadeleyi sürdürürken imkanların yetersiz olup olmadığına bakmadan, iman gücüyle bir mücadeleyi sürdürerek bizlere bu güzel topraklarda, bu güzel memlekette yaşama imkanının öncülüğünü yapmışlardır. Onlar, vatan uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun çekinmemiş, tereddüt etmeden düşmanın üstüne yürütmüştür. 11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu, dünyanın birçok tarih bilimcisinin, sosyoloji bilimcisinin üzerinde araştırma yaptığı bir halk hareketidir. Urfa'nın kurtuluşunda mücadele edenler 'milletin gücü, milletin kuvveti' anlamına gelen Kuvayi Milliye ordularının halk tarafından kurulmasına esin kaynağı olmuştur. Ecdadımızın kahramanlık mücadelesi bugün bizlere örnek olmakta ve memleketimize olan sevgimizin daha da derin kökler salmasına ve bu sevgi ağacının hiç solmadan kalabilmesine vesile olmuştur. Her tarafı tarih kokan, medeniyet kokan, insanlığın beşiği memleketimiz Şanlıurfa'mızın Kurtuluş gününü kutlarken vatan uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum."