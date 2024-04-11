Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'tan Kurtuluş Günü Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, hak ve halk mücadelesi olarak tarih sayfalarında yer alan 11 Nisan Kurtuluş Günü'nün, hem kahramanlık hem zafer hem de gurur günleri olduğunu belirtti.

Kurtuluş Günü'nün sadece Şanlıurfa'nın değil Anadolu'da birçok kentin, kendi istikbalini belirlerken milletin azim ve kararının belirlediğini gösteren en güzel örnek olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Atalarımız, ecdadımız o dönemde yokluklar içerisinde bu mücadeleyi sürdürürken imkanların yetersiz olup olmadığına bakmadan, iman gücüyle bir mücadeleyi sürdürerek bizlere bu güzel topraklarda, bu güzel memlekette yaşama imkanının öncülüğünü yapmışlardır. Onlar, vatan uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun çekinmemiş, tereddüt etmeden düşmanın üstüne yürütmüştür. 11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu, dünyanın birçok tarih bilimcisinin, sosyoloji bilimcisinin üzerinde araştırma yaptığı bir halk hareketidir. Urfa'nın kurtuluşunda mücadele edenler 'milletin gücü, milletin kuvveti' anlamına gelen Kuvayi Milliye ordularının halk tarafından kurulmasına esin kaynağı olmuştur. Ecdadımızın kahramanlık mücadelesi bugün bizlere örnek olmakta ve memleketimize olan sevgimizin daha da derin kökler salmasına ve bu sevgi ağacının hiç solmadan kalabilmesine vesile olmuştur. Her tarafı tarih kokan, medeniyet kokan, insanlığın beşiği memleketimiz Şanlıurfa'mızın Kurtuluş gününü kutlarken vatan uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!
title