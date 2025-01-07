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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, 2024 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini açıkladı. Aksoy, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri seçti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Aksoy, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan oylamada, 5 kategorideki 140 fotoğrafı inceledi.

Emniyet Müdürü Aksoy, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Aksoy, "Spor"da ise tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Aksoy, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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