Şanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın

Şanlıurfa'da yanıcı maddelerin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, kontrol altına alınırken çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Yangının sebebiyle küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

ŞANLIURFA'da yanıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınırken; patlama riskine karşı çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Evren Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve içinde madeni yağ, antifriz ve sprey gibi yanıcı ürünlerin bulunduğu depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Depodan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında depoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Patlama riskine karşı depo ve çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
